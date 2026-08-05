عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق ميكروباص في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «ميكروباص» في بني سويف بتثبيت «كشاف عالي الإضاءة» في الجزء الخلفي من السيارة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة «الميكروباص» الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق - يحمل رخصة قيادة سارية - مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وإزالته للكشاف عقب علمه بتداول مقطع الفيديو، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.