تريزيجيه وأونانا وراء انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. كواليس جديدة تكشف لأول مرة

قدم حسن تونجيل، المدير الرياضي لنادي طرابزون سبور، تفاصيل جديدة بشأن كواليس انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق التركي، مؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه لعب دورًا مؤثرًا في إقناع قائد منتخب مصر بخوض التجربة.

وأوضح تونجيل، في تصريحات لموقع "61 Saat"، أنه تحدث مع تريزيجيه بشكل شخصي، حيث نقل الأخير رسالة إلى محمد صلاح أكد خلالها أن طرابزون سبور سيكون المكان المناسب لمواصلة التألق، قائلاً إن اللاعب أخبر صلاح بأنه "سيكون قادرًا على فعل كل ما يريده في طرابزون، وأنه يستطيع الارتقاء بنجوميته إلى آفاق أكبر مع النادي".

وأضاف المدير الرياضي أن دور تريزيجيه لم يكن الوحيد في الصفقة؛ إذ ساهم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، حارس طرابزون سبور الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في إقناع محمد صلاح بالانتقال إلى النادي التركي.

وأشار تونجيل إلى أن أونانا قدم توصيات إيجابية بشأن النادي، إلى جانب دعم تريزيجيه، وهو ما كان له تأثير في قرار محمد صلاح بالموافقة على الانضمام إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين.