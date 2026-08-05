«سنتكوم»: تحويل مسار 48 سفينة منذ استئناف حصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» ، أن قواتها حولت مسار 48 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الماضي.

ونشرت (سنتكوم) - عبر صفحتها الرسمية على منصة (إكس) اليوم الأربعاء- صورة قالت إنها لمقاتلة من طراز "إف-16" أثناء تزودها بالوقود فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط فيما تواصل الولايات المتحدة إنفاذ الحصار المفروض على إيران.

وحتى اليوم الموافق للخامس من أغسطس، "حوَّلت قوات (سنتكوم) مسار 48 سفينة، وعطلت سفينتين، واعتلت سفينتين"، بحسب البيان الذي يشير إلى زيادة في السفن التي جرى تحويل مسارها بواقع 3 سفن خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مساء يوم 14 يوليو الماضي أنها أعادت فرض الحصار البحري على إيران تنفيذًا لأمر الرئيس دونالد ترامب، في رد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق "هرمز"، وأدت إلى انهيار وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين الجانبين.