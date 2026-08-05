على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد مثيرة من استقبال جماهير طرابزون لصلاح

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية استثنائية، مع احتشاد أعداد كبيرة من جماهير طرابزون سبور في الشوارع ومحيط المطار، لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هتاف جماهيري

يا الله بسم الله محمد صلاح هكذا احتفلت جماهير طرابزون سبور التركي فور هبوط محمد صلاح إلى الأراضية التركية.

زي فرعوني

ولفت أحد المشجعين الأتراك الأنظار بارتدائه الزي الفرعوني الكامل، في لفتة خاصة ترحيبًا بـ"الملك المصري"، تعبيرًا عن حماس الجماهير لاستقبال قائد منتخب مصر.

اجواء نارية

وأشعلت جماهير طرابزون الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، وسط حالة من الحماس الكبير لاستقبال صلاح، في مشاهد تعكس حجم الترقب الجماهيري للصفقة التي تعد من أبرز صفقات النادي في السنوات الأخيرة.

اعداد ضخمة

كما توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار للترحيب بمحمد صلاح فور وصوله، فيما شهدت الشوارع المحيطة تجمعات جماهيرية واحتفالات استمرت لساعات.

احتفالات ضخمة

ووصلت الأجواء في المساء بتواجد أكثر من 25 ألف مشجع منتظرا محمد صلاح.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر حسم انتقال اللاعب رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوعه للفحص الطبي، قبل تقديمه بقميص طرابزون سبور أمام جماهير النادي.