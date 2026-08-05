تامر أمين يوجه عتابا لإسلام فوزي بسبب فيديو محمد صلاح: زعلت منك

وجه الإعلامي تامر أمين عتابًا لصانع المحتوى إسلام فوزي، بسبب فيديو نشره حول انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي، معتبرًا أن محتوى الفيديو حمل سخرية من اختيار اللاعب المصري.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، إنه يتابع فيديوهات إسلام فوزي ويستمتع بمحتواه، الذي وصفه بأنه «لطيف ومبهج»، لكنه لم يرضَ عن الفيديو الأخير المتعلق بمحمد صلاح.

وأضاف أن إسلام فوزي لم يعد شخصًا عاديًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح من نجوم السوشيال ميديا الذين يتابعهم ملايين الأشخاص، وهو ما يفرض عليه مسؤولية أكبر في التأثير على الجمهور.

وأشار أمين إلى أن تأثير صناع المحتوى يجب أن يكون إيجابيًا، مطالبًا إسلام فوزي بتقديم التهنئة لمحمد صلاح ودعمه في تجربته الجديدة، بدلًا من السخرية من انتقاله إلى النادي التركي.

واختتم حديثه قائلًا: «ما علينا، زعلت منك دي يا إسلام، وأتمنى إنك تعمل حاجة تصالح بيها صلاح بسرعة».

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