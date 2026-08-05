بعد انتقاله إلى طرابزون.. تامر أمين: محمد صلاح حظى باستقبال تاريخي في تركيا

هنأ الإعلامي تامر أمين محمد صلاح بعد انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، مشيدًا بالاستقبال الجماهيري الذي حظي به اللاعب فور وصوله إلى تركيا.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، إن الجماهير التركية احتشدت لاستقبال محمد صلاح والتعبير عن سعادتها بانضمامه إلى الفريق، واصفًا الاستقبال بأنه استثنائي وتاريخي.

وأضاف أن الجماهير رددت الأغنية التي ارتبطت بمحمد صلاح خلال مسيرته مع نادي ليفربول، معتبرًا أن هذا الاستقبال يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب المصري.

وقدم أمين التهنئة لمحمد صلاح بمناسبة انتقاله إلى النادي التركي، متمنيًا له مواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.