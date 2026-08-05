عمر بلبع: طفرة غير مسبوقة في صناعة السيارات.. والبنية التحتية تحدد مستقبل السيارات الكهربائية

أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة في صناعة السيارات، في ظل تنفيذ خطة تستهدف دعم المصنعين وتنمية خبراتهم، خاصة في مجالي التجميع والتصنيع، بما يعزز من القدرات الصناعية الوطنية ويشكل امتدادًا طبيعيًا للخبرات المصرية في هذا القطاع.

وقال بلبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن سوق السيارات الكهربائية لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الاستقرار أو تحقيق طلب شرائي قوي.

يدعم التوسع في استخدامها

وتابع أن انتشار السيارات الكهربائية يعتمد بالدرجة الأولى على توفير بنية تحتية متكاملة، وفي مقدمتها إنشاء محطات شحن تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم التوسع في استخدامها ويشجع المستهلكين على اقتنائها.

