بورش كايين الكهربائية تعيد رسم حدود الأداء.. تتحدى السيارات الخارقة

أثبتت بورش كايين توربو الكهربائية الجديدة أن سيارات الـSUV لم تعد بعيدة عن عالم السيارات الخارقة، بعدما سجلت أرقام استثنائية في اختبارات الأداء، لتصبح واحدة من أسرع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي خضعت للاختبار حتى الان.

وكشفت اختبارات مستقلة أجرتها مجلة Car and Driver أن السيارة انطلقت من الثبات إلى سرعة 96 كم/س خلال 2.1 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في مقدمة فئتها، متفوقة على سيارات أداء شهيرة مثل شيفروليه كورفيت ZR1 ولامبورجيني ريفويلتو في اختبار التسارع.

وتعتمد كايين توربو الكهربائية على منظومة دفع كهربائية تضم محركين بقوة إجمالية تصل إلى 1139 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1500 نيوتن/متر عند تفعيل نظام الانطلاق، إلى جانب نظام دفع رباعي يضمن استغلال القوة بكفاءة رغم الوزن الذي يبلغ نحو 2703 كيلوجرامات.

واستمرت السيارة في تحقيق أرقام لافتة، إذ احتاجت إلى 4.5 ثانية للوصول إلى سرعة 161 كم/س، بينما أنهت سباق ربع الميل في 9.5 ثانية بسرعة 235 كم/س، ووصلت إلى سرعة 241 كم/س خلال 10.1 ثانية.

وفي اختبارات التسارع المتوسط، سجلت السيارة 1.1 ثانية للانتقال من 48 إلى 80 كم/س، و1.4 ثانية من 80 إلى 113 كم/س، وهو ما يعكس قوة الاستجابة الفورية لمنظومة الدفع الكهربائية.

ولم يقتصر تفوق كايين على التسارع فقط، إذ زودت بمكابح كربون سيراميك اختيارية بقيمة 10.9 ألف دولار، مكنتها من التوقف من سرعة 113 كم/س خلال 42.7 متر، وهي المسافة نفسها التي سجلتها كورفيت ZR1 رغم الفارق الكبير في الوزن.

كما حققت السيارة قوة تماسك جانبي بلغت 1.05 جي، وهو أعلى رقم تسجله سيارة SUV في اختبارات المجلة، متجاوزة لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي التي سجلت 1.04 جي، بفضل نظام التعليق المتطور والإطارات الرياضية عالية الأداء.

ويبدأ سعر بورش كايين توربو الكهربائية من 165,350 دولار شاملا رسوم الشحن، فيما بلغت قيمة النسخة التي خضعت للاختبارات 194,600 دولار بعد تزويدها بمجموعة من التجهيزات الاختيارية، أبرزها نظام المكابح الكربون سيراميك المخصص للأداء العالي.