إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابوشلبي بجوار شبكه الكهرباء دائرة الصالحية الجديدة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة يفيد استقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابوشلبي بجوار شبكه الكهرباء دائرة الصالحية الجديدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.