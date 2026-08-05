قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح بالانتقال للنادي
تطوير شامل ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي المار به بمدينة 6 أكتوبر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

أنا جنبك
أنا جنبك
قاسم

طرحت الفنانة آلاء أيوب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا جنبك"، وهي أغنية باللهجة المصرية جاءت بقالب غنائي رومانسي مع ايقاعات موسيقية عصرية، وقدّمتها بإحساس دافئ يسلّط الضوء على معنى الشراكة الحقيقية في العلاقة، حيث لا يقتصر الحب على المشاعر فقط، بل يمتد ليصبح سنداً ودعماً في مختلف مراحل الحياة.
 

وتدور فكرة الأغنية حول امرأة تقف إلى جانب الرجل الذي تحبّه، وتمنحه الطمأنينة والثقة، مؤكدة له أنها ستكون شريكته في كل الظروف، وأن مواجهة الصعوبات تصبح أسهل عندما يتقاسمها اثنان. وتعكس كلمات الأغنية هذا المعنى بوضوح من خلال عبارات تحمل الكثير من الاحتواء والوفاء.


صدرت أغنية "أنا جنبك" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وصُوّر في منطقة كابادوكيا - التركية، واختارت المخرجة تقديم هوية بصرية مستوحاة من أجواء السبعينيات، فبدت تفاصيل الصورة وكأنها مشاهد من فيلم كلاسيكي قديم، من الأزياء والديكورات إلى اسطبل الخيل ولوحة الألوان المستخدمة، وهو ما منح العمل لمسة من النوستالجيا، وجعل الصورة تحمل حضوراً خاصاً يعزّز الحالة الرومانسية التي تنقلها الأغنية، في معالجة سينمائية جاءت منسجمة مع مضمون الأغنية ورسالتها.
 

أغنية "أنا جنبك" من كلمات لؤي الجوهري والحان اسلام عاطف وتوزيع احمد عاطف.

وتعتبر المخرجة المصرية بتول عرفة أول مخرجة عربية تصور بمنطقة كابادوكيا في التركية، بعدما أصبحت الوجهة الأولى لصناع السينما في هوليوود، نظرا لطبيعتها الساحرة.
 

ويأتي كليب أنا جنبك للمطربة آلاء أيوب نجمة برنامج الدوم، واحد ضمن 7 كليبات قامت المخرجة بتول عرفة بتصويرهم، ضمن مشروع بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد والذي يتضمن اكتشاف مناطق مختلفة من العالم للتصوير على أراضيها، حيث بدأتها بمحافظات مصر، الإسكندرية وأسوان وسيوة وغيرها من المحافظات التي أظهرتها بتول عرفة في الكليبات بشكل احترافي ومغاير، بالإضافة إلى تصويرها العديد من الكليبات في بودابست بالمجر، لبنان وحاليا في تركيا، لتظهر جوانب مختلفة وساحرة من تلك المدن.

أنا جنبك كليب أنا جنبك تصوير أنا جنبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

ترشيحاتنا

أرشيفية

أزمة المهاجرين بين المغرب وإسبانيا تصل إلى كأس العالم 2030

حادث طعن وسط لندن

تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وسط لندن

إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين: مخيم قلنديا يشهد إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد