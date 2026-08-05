بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

طرحت الفنانة آلاء أيوب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا جنبك"، وهي أغنية باللهجة المصرية جاءت بقالب غنائي رومانسي مع ايقاعات موسيقية عصرية، وقدّمتها بإحساس دافئ يسلّط الضوء على معنى الشراكة الحقيقية في العلاقة، حيث لا يقتصر الحب على المشاعر فقط، بل يمتد ليصبح سنداً ودعماً في مختلف مراحل الحياة.



وتدور فكرة الأغنية حول امرأة تقف إلى جانب الرجل الذي تحبّه، وتمنحه الطمأنينة والثقة، مؤكدة له أنها ستكون شريكته في كل الظروف، وأن مواجهة الصعوبات تصبح أسهل عندما يتقاسمها اثنان. وتعكس كلمات الأغنية هذا المعنى بوضوح من خلال عبارات تحمل الكثير من الاحتواء والوفاء.





صدرت أغنية "أنا جنبك" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وصُوّر في منطقة كابادوكيا - التركية، واختارت المخرجة تقديم هوية بصرية مستوحاة من أجواء السبعينيات، فبدت تفاصيل الصورة وكأنها مشاهد من فيلم كلاسيكي قديم، من الأزياء والديكورات إلى اسطبل الخيل ولوحة الألوان المستخدمة، وهو ما منح العمل لمسة من النوستالجيا، وجعل الصورة تحمل حضوراً خاصاً يعزّز الحالة الرومانسية التي تنقلها الأغنية، في معالجة سينمائية جاءت منسجمة مع مضمون الأغنية ورسالتها.



أغنية "أنا جنبك" من كلمات لؤي الجوهري والحان اسلام عاطف وتوزيع احمد عاطف.

وتعتبر المخرجة المصرية بتول عرفة أول مخرجة عربية تصور بمنطقة كابادوكيا في التركية، بعدما أصبحت الوجهة الأولى لصناع السينما في هوليوود، نظرا لطبيعتها الساحرة.



ويأتي كليب أنا جنبك للمطربة آلاء أيوب نجمة برنامج الدوم، واحد ضمن 7 كليبات قامت المخرجة بتول عرفة بتصويرهم، ضمن مشروع بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد والذي يتضمن اكتشاف مناطق مختلفة من العالم للتصوير على أراضيها، حيث بدأتها بمحافظات مصر، الإسكندرية وأسوان وسيوة وغيرها من المحافظات التي أظهرتها بتول عرفة في الكليبات بشكل احترافي ومغاير، بالإضافة إلى تصويرها العديد من الكليبات في بودابست بالمجر، لبنان وحاليا في تركيا، لتظهر جوانب مختلفة وساحرة من تلك المدن.