"التجويد الميسر".. منهج أزهري جديد لترسيخ إتقان تلاوة القرآن لتلاميذ المرحلة الابتدائية

أعدت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية سلسلة "التجويد الميسر"، التي تم استحداثها بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر، لتكون منهجًا تربويًا متدرجًا يهدف إلى غرس مهارات التلاوة الصحيحة بأسلوب يتناسب مع الخصائص العمرية للتلاميذ.

منهج أزهري جديد لترسيخ إتقان تلاوة القرآن لتلاميذ المرحلة الابتدائية

يأتي ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير تعليم القرآن الكريم والارتقاء بمستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية الأزهرية في تلاوة كتاب الله تعالى.

وجاءت فكرة السلسلة استجابةً للحاجة إلى منهج يجمع بين أصالة علم التجويد وسهولة عرضه وتعلمه، ويركز على الجانب العملي والتطبيقي أكثر من الاقتصار على الجوانب النظرية، بما يسهم في بناء الملكة القرآنية لدى التلميذ منذ سنواته الدراسية الأولى.

وروعي في إعداد السلسلة أن يكون لكل صف دراسي كتاب مستقل، يتضمن عددًا محدودًا من الدروس في كل فصل دراسي، بما يحقق التدرج في بناء المفاهيم، وييسر على التلميذ استيعاب أحكام التجويد دون مشقة، كما رُبطت موضوعات الصفوف الأولى بما يدرسه التلميذ في مقررات اللغة العربية، فتناولت موضوعات مثل آداب التعامل مع القرآن الكريم، والاستعاذة، والبسملة، واللام الشمسية واللام القمرية، تمهيدًا لدراسة أحكام التجويد التفصيلية في الصفوف الأعلى.

واعتمدت السلسلة أسلوبًا تربويًا مبتكرًا في عرض المحتوى، من خلال قصة تربوية تدور حول الطفل «يحيى» في حوار مع والده أو معلمه، لتكون مدخلًا مشوقًا للدرس، يسهم في تقريب المفاهيم وترسيخها في أذهان التلاميذ، مع المحافظة على الدقة العلمية وسلامة التأصيل.

كما اشتمل كل درس على أهداف تعليمية واضحة، وأنشطة إثرائية، وتطبيقات عملية، وتدريبات متنوعة صُممت وفق أحدث استراتيجيات التعليم، وأُخرجت الكتب في صورة جاذبة بالألوان والرسوم التعليمية المناسبة للمرحلة العمرية.

وأنتجت مقاطع فيديو كرتونية تجسد القصة التمهيدية لكل درس، وستتاح للتلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين عبر منصة الأزهر للقرآن الكريم ، مما يعزز التكامل بين التعلم داخل الفصل وخارجه.

وأُعدت السلسلة من خلال لجنة علمية وتربوية ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر والمتخصصين في علم التجويد والقراءات، ثم خضعت لتحكيم تربوي بكلية التربية، وتحكيم علمي شاركت فيه كلية القرآن الكريم بطنطا، ولجنة مراجعة المصحف الشريف، ومركز إحياء التراث، بما يضمن جودة المحتوى من الناحيتين العلمية والتربوية.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنهج، نفذت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم برنامجًا تدريبيًا شاملًا استهدف جميع معلمي القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية الأزهرية؛ لضمان حسن توظيف الكتاب وتحقيق أهدافه التعليمية داخل الفصول الدراسية.