بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز

كشفت صحيفة Haberler التركية أن نادي طرابزون سبور بدأ مفاوضات جادة مع نادي الهلال السعودي من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، وذلك عقب حسم صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، يسعى طرابزون سبور إلى إعادة تكوين الثنائي الذي سبق له التألق بقميص ليفربول، من خلال الجمع بين محمد صلاح وداروين نونيز في خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، وظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى ترحيبه بخوض تجربته الجديدة مع الفريق التركي.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة نتائج المفاوضات بين طرابزون سبور والهلال السعودي، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.