ضبط عاطل تعدى على طليقته وحاول خطف ابنتهما بشوارع زفتى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر، عقب تعديه بالضرب على طليقته أمام المارة ومحاولته خطف إبنتهما بمنطقة شارع "سوق الغزالي" بمدينة زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي حول استغاثة من سيدة بتعرضها للتعدي بالضرب على يد طليقها ومحاولته خطف طفلتهما.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد فتحي شعلان والنقيب خالد الجمل "معاونين المباحث" مدعومة بالقوة المرافقة لهما.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عاصم "مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية" ، وتحت إشراف العقيد محمد صقر "رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة" ، والرائد حسام قطامش “وكيل الفرع”.

سقوط الاب المتهم

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوة من تحديد وضبط المتهم يدعي ((م. ال)) الشهير بالسلخ وتبين أنه "عاطل - مسجل خطر - مقيم بدائرة القسم" .

ردع مخالفين

كما تم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول زفتي وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.