أحمد موسى: محمد صلاح وصل للعالمية.. والبطولة الأفريقية حلمه مع منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن النجم المصري حظي باستقبال جماهيري وإعلامي غير مسبوق منذ الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن حالة الاحتفال الكبيرة في تركيا تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها صلاح.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون جاء بعد فترة من المفاضلة بين عدد من العروض المختلفة، موضحًا أن اللاعب كان أمام اختيارات من دوريات مثل السعودي والإسباني والأمريكي قبل أن يستقر على النادي التركي.

وأضاف موسى أن الجماهير التركية أظهرت حبًا كبيرًا لمحمد صلاح منذ الإعلان عن الصفقة، قائلًا إن تركيا تمتلك جماهير ضخمة وعاشقة لكرة القدم، وأن الاحتفالات بقدوم اللاعب مستمرة وسط ترقب كبير لوصوله واستقباله.

وأشار إلى أن الصحف والقنوات التركية تتابع انتقال محمد صلاح بشكل واسع، مع وجود تغطيات مستمرة للصفقة، مؤكدًا أن إجراءات تأمين اللاعب خلال استقباله تعكس حجم الاهتمام به، قائلًا إن التعامل معه كان "كأنه رئيس جمهورية مش لاعب كرة قدم".

وأوضح أحمد موسى أن محمد صلاح أصبح رقمًا عالميًا في كرة القدم، وأن الجماهير التركية "طايرة بيه في السما" بسبب قيمته الكبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يحتاج إلى مزيد من الشهرة، لكنه يسعى لتحقيق المزيد من البطولات، خاصة مع منتخب مصر.

وتابع موسى أن الاستقبال الذي حظي به صلاح في تركيا يؤكد مدى حب الجماهير لكرة القدم، مشيرًا إلى أن انتقاله أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية، وأن اسم النجم المصري تصدر المشهد الرياضي بعد الصفقة.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن جماهير طرابزون تعيش فرحة كبيرة بوصول محمد صلاح، وأن الحفاوة التي استقبل بها اللاعب تؤكد مكانته الكبيرة وشعبيته بين عشاق كرة القدم حول العالم.