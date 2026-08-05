البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت عن الواقعة

علق محمد أبو العينين محامي سائق شركة النقل الذكي، على واقعة ادعاء فتاة تعرضها للتعدي والتحرش منه.

وقال محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "محمد تلقى أوردر من 3 أشخاص، فتاة ركبت قدام، وولد وبنت ركبوا ورا".

وتابع محمد أبو العينين: "صاحبة الواقعة طلبت من السائق إنها تشغل مهرجانات في السيارة، لكن السائق رفض، وحصلت مشادة بينهم، والفتاة تطاولت عليه، وقالت له: أنا صحفية، واللي بقول عليه تعمله".

وكمل محمد أبو العينين: "الفتاة عورت نفسها بإيدها، واتصلت بالنجدة، وادعت إنها تعرضت للتحرش من سائق شركة نقل ذكي".

وأكمل: "سائق النقل الذكي طلع التليفون عشان يوثق الواقعة، ولما النجدة جدت راحوا القسم، والفتاة اتهمت الشاب بالتحرش والتعدي عليها، والضابط شاف الفيديو، وتم التنازل عن المحضر وتم التصالح".

وتابع محمد أبو العينين: "سائق النقل الذكي بعت الفيديو لحد شغال معاه، وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بدون علم السائق".

وأكمل محمد أبو العينين: "الفتاة تتهم سائق شركة النقل الذكي الآن أنه قام بنشر الفيديو بعد التصالح".