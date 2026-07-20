الخرطوم تستضيف المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي نهاية يوليو لدعم إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري أعمال المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي، بمشاركة واسعة من مؤسسات العمل العربي المشترك، في خطوة تستهدف دعم جهود إعادة إعمار السودان، وتطوير منظومة النقل، وتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين السودان والدول العربية.

وقال أكد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية - في بيان صدر عن سفارة السودان بالقاهرة - "إن المنتدى يُعقد بتوجيهات من وزير البنية التحتية والنقل المهندس سيف النصر التيجاني، وبمتابعة من المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجهاز العربي للتسويق، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب عدد من الاتحادات العربية المتخصصة".

وأوضح أن المنتدى يأتي في إطار دعم جهود إعادة إعمار السودان، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تقدمت بها مندوبية السودان لدى جامعة الدول العربية حظيت باستجابة سريعة من وزارة البنية التحتية والنقل وتفاعل واسع من المؤسسات العربية المشاركة.

وأضاف أن المنتدى يستهدف دعم التحول نحو أنظمة النقل الذكية، وتبادل الخبرات، وطرح الفرص الاستثمارية في قطاع النقل السوداني، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن جلسات المنتدى ستناقش مستقبل النقل الذكي وآليات تطوير مختلف قطاعات النقل، وفي مقدمتها النقل النهري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي واللوجستي بين السودان والدول العربية، لافتًا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستنظم ورشة عمل متخصصة حول تطوير النقل النهري، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، وبمشاركة خبراء ومتخصصين في القطاع.

واختتم السفير عماد عدوي بالتأكيد على أن المنتدى يمثل منصة عربية مهمة لتعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات، بما يخدم أهداف التنمية وإعادة الإعمار.

ومن جهته، شدد رئيس الجهاز العربي للتسويق المهندس هشام عوض على استمرار إطلاق المبادرات الاقتصادية المتخصصة التي تدعم التكامل العربي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية المستدامة.

وقال "إن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لترجمة الرؤى العربية المشتركة إلى مشروعات وشراكات تنموية حقيقية"، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على بناء تحالفات تجمع الحكومات ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز فرص الاستثمار في السودان ويدعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن المنتدى، الذي ينظمه الجهاز العربي للتسويق بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك وشركة MAG للتجارة والاستثمار، وبرعاية وزارة البنية التحتية والنقل السودانية، يُقام تحت شعار "نحو شراكة ذكية ومستدامة لإعمار قطاعات النقل السوداني".

وأضاف أن المنتدى سيجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين والمؤسسات المالية، لاستعراض أحدث تقنيات النقل الذكي، ومناقشة آليات تطوير البنية التحتية، وطرح فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في تعزيز مكانة السودان كمركز لوجستي واستثماري في المنطقة.