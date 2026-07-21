قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوترات العسكرية ترفع تكلفة التجارة.. وخبير يحذر من موجة تضخم جديدة
"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وتوقع رذاذ خفيف ونشاط للرياح
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الحديث عن اللغة العربية ليس حديثا عن تراث ماض، ولا عن هوية قومية فحسب، وإنما هو حديث عن أصل من أصول فهم الدين؛ فإن القرآن الكريم نزل عربيا، والسنة النبوية وردت بلسان العرب، وأجمع العلماء على أن من أراد أن يحسن فهم الوحي، فلا غنى له عن التمكن من لغة العرب.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال تكريم الفائزين في مسابقة رواد العربية في موسمها الثاني، أنه لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» ويقول ابن الأثير رحمه الله: «معرفة اللغة والإعراب هما أصل لمعرفة الحديث وغيره، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب» ولذا؛ فإن الإمام العلم أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى قال في كتابه «الموافقات»: «إن هذه الشريعة المباركة عربية، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة».

وأوضح الشيخ «عبدالغني» أن اللغة العربية لم تكن عند علماء الإسلام علما تابعا، بل كانت أساسا تُبنى عليه علوم الشريعة، ولذلك كان الأئمة يقدمون تعلمها على كثير من العلوم؛ لأنها مفتاح التفسير، وآلة الفقه، ولسان الحديث، وطريق فهم كلام السلف.

وتابع أنه قد قرر علماؤنا أن العلوم تتفاوت في مراتبها، وأن أشرفها العلم بالله تعالى، والعلم بدينه، قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: «العلم لذيذ، وألذ العلوم العلم بالله تعالى، وبصفاته، وأفعاله، وتدبيره في ملكه» وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله: «العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات» وهذا هو الفهم الصحيح للعلم في الإسلام؛ فهو ليس طريقا إلى المناصب، ولا وسيلة إلى الشهرة، وإنما هو طريق إلى معرفة الله، وإصلاح النفس، وإحيای الأمة.

وأكد الشيخ «عبد الغني» أنه إذا كان العلم الشرعي هو أشرف العلوم، فإن العربية هي مفتاحه، ولا سبيل إلى إحكام فهم القرآن والسنة، ولا إلى إدراك دقائق الفقه وأصوله، إلا بإحكام لغة العرب، ولذلك كان علماؤنا يرون أن ضعف العربية يؤدي إلى ضعف الفهم، وأن قوة الملكة اللغوية تزيد النصوص الشرعية وضوحا، وتفتح لطالب العلم أبوابا من التدبر والفهم لا تفتح لغيره.

وشدد على أن العلم لا ينال بالتمني، وإنما ينال بالصبر، وبصدق الهمة، وقد قال النبي ﷺ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طرايق إلى الجنة» ولذا؛ كانت حياة علمائنا مدرسة في الجد والاجتهاد، فهذا الجاحظ -رحمه الله-، كما ذكر علماء الأدب، ما كان يرى إلا وفي يده كتاب.

وأكد الشيخ «عبد الغني» أن العلم رزق من الله تعالى، ولذلك كان السلف يكثرون الدعاء به، وكان والد إمام الحرمين الجويني رحمهما الله يدعو في قنوته: «اللهم لا تعقنا عن العلم بعايق، ولا تمنعنا عنه بمانع» لأنه يعلم أن التوفيق للعلم نعمة، وأن محبة العلم فضل من الله قبل أن تكون قدرة من الإنسان.

وشدد على أن طالب العلم لا ينتظر الظروف المثالية، ولا يجعل العلم فضلة وقته، بل يجعل وقته كله للعلم؛ لأن العلم لا يعطي بعضه حتى تعيعه كله، مضيفا أن حمل الطلاب لراية العربية اليوم ليس تشريفا فحسب، بل هو تكليف.

وتابع : أنتم تحملون لغة القرآن، وتخدمون تراث أمتكم، وتحفظون اللسان الذي حفظ الله به كتابه، فلا تجعلوا العربية مادة دراسية تنتهي بانتهاء الاختبار، ولكن اجعلوها ثقافة، وقراءة، وكتابة، وحديثا، وبحثا، وإبداعا، واعلموا أن الأمة التي تعظم لغتها، تعظم دينها، وتحفظ هويتها، وتبني مستقبلها.

وأكد الشيخ «عبد الغني» أن الأزهر الشريف سيظل، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حارسا أمينا للعربية، ومدافعا عن مكانتها، ومؤمنا بأن النهضة الحقيقية تبدأ بعلم صحيح، وفكر رشيد، ولسان عربي مبين.

واختتم كلمته بضروة الثبات على طريق العلم، وأن نستحضر دائما أن العلم عبادة، وأن العربية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي سبيل إلى فهم كلام الله تعالى، وكلام رسوله ﷺ، وتراث علمائنا، ومن ثم فهي أصل من أصول الفهم الصحيح للدين.

الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

تويوتا وBMW

تعاون تاريخي بين تويوتا وBMW لإنقاذ محركات البنزين

Nokia 300 4G

هاتف وكشاف وباوربنك في جهاز واحد.. تعرف على نوكيا 300 4G الجديد

بطء الانترنت

حلول ذكية للتخلص من بطء الإنترنت المنزلي نهائياً

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد