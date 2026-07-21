قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحتفي بالفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية بحضور قيادات دينية وتعليمية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

ينظم الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة رواد اللغة العربية "سيبويه"، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي حضور الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان حوار الخالدين، وفقرات من الإنشاد الديني.

وفي سياق متصل، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس الاثنين بمقر المشيخة، رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش وقرينته، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء ترحيبه بالضيف، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة تعليمية عريقة يتجاوز عمرها 1080 عامًا، وتضطلع بدور محوري في نشر قيم السلام والتعايش، كما تستقبل طلابًا من مختلف دول العالم.

وأوضح أن جامعة الأزهر تتميز بجمعها بين العلوم الشرعية والعربية والعلوم التطبيقية مثل الطب والصيدلة والهندسة والعلوم، لافتًا إلى أنها تضم أكثر من 100 كلية، ويبلغ عدد طلابها نحو 95 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 108 دول.

الأزهر الشريف مسابقة رواد اللغة العربية سيبويه جامعة الأزهر أحمد الطيب احتفالية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

فيلم شمشون ودليلة

تعرف على إيرادات فيلم شمشون ودليلة في أول أسابيع عرضه بالسعودية

تامر عاشور

بعد 15 ساعة.. تامر عاشور يحصد ربع مليون مشاهدة بـ جدع

تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ يكشف قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى السعودية

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد