الأزهر يحتفي بالفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية بحضور قيادات دينية وتعليمية

ينظم الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة رواد اللغة العربية "سيبويه"، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي حضور الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان حوار الخالدين، وفقرات من الإنشاد الديني.

وفي سياق متصل، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس الاثنين بمقر المشيخة، رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش وقرينته، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء ترحيبه بالضيف، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة تعليمية عريقة يتجاوز عمرها 1080 عامًا، وتضطلع بدور محوري في نشر قيم السلام والتعايش، كما تستقبل طلابًا من مختلف دول العالم.

وأوضح أن جامعة الأزهر تتميز بجمعها بين العلوم الشرعية والعربية والعلوم التطبيقية مثل الطب والصيدلة والهندسة والعلوم، لافتًا إلى أنها تضم أكثر من 100 كلية، ويبلغ عدد طلابها نحو 95 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 108 دول.