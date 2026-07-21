البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة (أهلُ القِبلةِ كلُّهم موحِّدون)

أعلِن مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف أسماء الفائزين في المسابقة البحثيَّة (أهلُ القِبلة كلُّهم موحِّدون)، التي أطلقها المجمع في الثامن من يوليو 2025م؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وتعزيز ثقافة التعدُّد وضبط الخلاف، وترسيخ قِيَم الوَحدة بين المسلمين، وذلك بإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وأسفرت نتائج التحكيم العِلمي عن فوز ستَّة باحثين، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

المركز الأول: يوسف محمد المنسي، بجائزة قدْرها: (10) آلاف جنيه، عن بحث بعنوان: «ضوابط الدرس الأصولي في فهم ظواهر النصوص وأثرها في صيانة وَحدة الأمَّة».

المركز الثاني: سعيد أحمد علي محمد علي، بجائزة قدْرها: (7) آلاف جنيه، عن بحث بعنوان: «التعدُّديَّة المذهبيَّة: المنهجيَّة- الضَّوابط- المظاهر والآثار».

المركز الثالث: محمود ربيع أحمد السيِّد، بجائزة قدْرها: (5) آلاف جنيه، عن بحث بعنوان: «دَفْع إشكالات تأويل الصفات ردًّا على مَن فرَّق الأمَّة بإنكار التأويل والأخذ بظاهر التنزيل».

المركز الرابع: أمنية يوسف محمد عبد الخالق سعد الدِّين، بجائزة قدْرها: (4) آلاف جنيه، عن بحث بعنوان: «أصول ترسيخ الوَحدة بين المسلمين».

المركز الخامس: محمد عبد الرحيم محمد علي، بجائزة قدْرها: (3) آلاف جنيه، عن بحث بعنوان: «الوَحدة الإسلاميَّة في فكر الإمام الطيب: المعالم- الوسائل- التحديات».

المركز السادس: مسعود عبود عبد المنعم عرابي، بجائزة قدْرها: (ألفَا) جنيه، عن بحث بعنوان: «موانع التكفير عند علماء أهل السُّنة».

ومِنَ المقرَّر تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز الماليَّة في احتفاليَّة تُقام في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين المقبل بمقرِّ مجمع البحوث الإسلاميَّة، في إطار حرصه على تشجيع البحث العلمي الرصين، ودعم الدراسات التي تُسهم في ترسيخ المنهج الأزهري، وتعزيز الوعي بقِيَم الوَحدة، وضبط مسارات الاختلاف؛ بما يدعم وَحدة الصفِّ الإسلامي، ويعزِّز وعي الأمَّة بمخاطر الفُرقة والانقسام.