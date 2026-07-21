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"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية

"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بالتطبيق الكامل لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وأكدت هيئة المحطات النووية، وفقًا لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه يتم تحديد إجراءات السلامة في المشروعات النووية وفق منظومة متكاملة في ضوء الوثائق التنفيذية المعتمدة التي تشمل دراسة المخاطر المحتملة، وتصريح العمل، وتعليمات المُصنع والمصمم، وشهادات الاعتماد وسجلات الإشراف والمراقبة أثناء التنفيذ والإشراف الرقابي المستمر.

وأضافت أن جميع إجراء السلامة تخضع لإجراءات المراجعة والموافقة قبل تنفيذ أية عملية رفع حرجة، موضحة أن عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل ليست عملية إنشائية عادية، وإنما تخضع لعدة مستويات من الرقابة والإشراف الفني.

وأشارت إلى أنه تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بنجاح، وفق البرنامج الزمني للمشروع ولم تسجل عملية التركيب أي حوادث أو إصابات مرتبطة بعملية الرفع، بما يعكس فاعلية منظومة التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر المصاحبة للعملية.

وأوضحت أن عملية التركيب شهدت وجود حواجز حماية وتأمين محيطي كامل بمنطقة العمل، والتي تُعد إحدى أهم وسائل الحماية الجماعية المعتمدة للحد من مخاطر السقوط، بما يتوافق مع متطلبات السلامة المعمول بها.

ولفتت إلى أنه تم إتباع ذات النهج المطبق في الممارسات الدولية بأعمال مماثلة في محطات نووية أخرى، مثل: تركيب وعاء ضغط المفاعل محطة هينكلي بوينت (المملكة المتحدة) ومحطة أكويو (تركيا) ومحطة كودانكولام (الهند).

وأشارت إلى أن استخدام الأيدي في توجيه الوعاء لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ أن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على منع التوجيه اليدوي للمعدات النووية الثقيلة بصورة مطلقة.

وأوضحت أنه وفقًا لمتطلبات المعيار الوطني الروسي (GOST) ГОСТ 12.3.009-76 "يشترط أن يتم تنفيذ أعمال الرفع بواسطة أفراد مدربين، مع تنظيم مسؤوليات المشاركين في عمليات المناولة والرفع.

وتابعت أن عمليات تركيب المعدات النووية الثقيلة تنقسم إلى مرحلتين، الأولى هي التوجيه الديناميكي باستخدام حبال التوجيه لضمان المسار الصحيح للمعدة وتجنب التأرجح، أما المرحلة الثانية فهي التموضع الدقيق، ويستخدم خلالها التوجيه الهندسي بواسطة أفراد متخصصين وفق إجراءات تشغيل معتمدة، كما يتم خلالها التعامل مع الحمل ضمن نطاقات حركية ضيقة جدًا (سنتيمترات أو مليمترات) للوصول إلى نقطة الارتكاز أو التثبيت النهائية بدقة متناهية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هيئة المحطات النووية أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي مشروع محطة الضبعة النووية

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