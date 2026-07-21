المسلماني في العيد 66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لأبناء الهيئة بمناسبة العيد 66 لانطلاق التليفزيون المصري.

وقال المسلماني: إن تأسيس التليفزيون المصري كان نقلة تاريخية كبري في إمكانات ومساحات القوة الناعمة المصرية. واليوم ونحن نحتفل بالعام 66 نحيي ذكري الرائد المؤسس الدكتور عبد القادر حاتم ، كما نحيي أجيال التليفزيون المتعاقبة والتي ساهمت في صناعة هذا التاريخ المجيد.

وأضاف المسلماني: لقد كان شعارنا عام 2025 عودة ماسبيرو والآن يمكننا القول بكل ثقة.. لقد عدنا.

إن المشاهدات والإعلانات المتزايدة في ماسبيرو ليست هدفنا الوحيد، بل الهدف هو تعزيز الوعي الوطني، ورفعة الثقافة المصرية، والترجمة الإعلامية لرؤي الدولة .. في إنجاز المشروع الحضاري المصري.