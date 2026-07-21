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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور

داود و الشرقاوي يكرمان الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة “رواد العربية”
داود و الشرقاوي يكرمان الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة “رواد العربية”
عبد الرحمن محمد

كرَّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الموسم الثاني من مسابقة "رواد العربية (سيبويه)"، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الأزهر الشريف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور قيادات الأزهر، في إطار اهتمامه بتنمية مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز الاعتزاز باللغة العربية.

وشهدت المسابقة تنافسًا بين طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المناطق الأزهرية، وأسفرت النتائج عن فوز 27 طالبًا وطالبة بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع ثلاثة فائزين في كل صف دراسي من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، حيث جرى تكريمهم تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في علوم اللغة العربية.

وأكد القائمون على المسابقة أن "رواد العربية (سيبويه)" تأتي ضمن جهود الأزهر الشريف لاكتشاف الموهوبين في اللغة العربية، وصقل مهاراتهم، وترسيخ مكانة لغة القرآن الكريم لدى النشء، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتميز في علومها المختلفة.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:
أولًا: المركز الأول
المرحلة الابتدائية:
الطالب أحمد إبراهيم أحمد، بالصف الرابع الابتدائي، بمنطقة القاهرة الأزهرية.
الطالب بلال لطفي عبدالحليم، بالصف الخامس الابتدائي، بمنطقة أسيوط الأزهرية.
الطالب حمزة عمرو عباس، بالصف السادس الابتدائي، بمنطقة بورسعيد الأزهرية.

المرحلة الإعدادية:
الطالبة رفيدة مصطفى رجب، بالصف الأول الإعدادي، بمنطقة الفيوم الأزهرية.
الطالب حمزة محمد عادل، بالصف الثاني الإعدادي، بمنطقة القاهرة الأزهرية.
الطالبة حبيبة محمد مسعد، بالصف الثالث الإعدادي، بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.
المرحلة الثانوية:
الطالبة ياسمين محمود السيد، بالصف الأول الثانوي، بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.
الطالب عقبة أيمن سعد، بالصف الثاني الثانوي، بمنطقة القليوبية الأزهرية.
الطالب يوسف محمود محمود، بالصف الثالث الثانوي، بمنطقة الدقهلية الأزهرية.

ثانيًا: المركز الثاني
المرحلة الابتدائية:
الطالب عمر أحمد محمد، بالصف الرابع الابتدائي، بمنطقة الغربية الأزهرية.
الطالبة سلمى نور الدين محمد، بالصف الخامس الابتدائي، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
الطالب جاسم إبراهيم إسماعيل، بالصف السادس الابتدائي، بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.
المرحلة الإعدادية:
الطالب أحمد عبدالله إسماعيل، بالصف الأول الإعدادي، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
الطالبة تسنيم عبدالرحمن أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، بمنطقة سوهاج الأزهرية.
الطالبة ريم وليد جاد، بالصف الثالث الإعدادي، بمنطقة دمياط الأزهرية.
المرحلة الثانوية:
الطالبة رقية أحمد فوزة، بالصف الأول الثانوي، بمنطقة المنيا الأزهرية.
الطالبة تسنيم وليد إبراهيم، بالصف الثاني الثانوي، بمنطقة المنوفية الأزهرية.
الطالب عبدالرحمن عمرو محمد، بالصف الثالث الثانوي، بمنطقة الغربية الأزهرية.

ثالثًا: المركز الثالث
المرحلة الابتدائية:
الطالب محمد عماد الدين محمد، بالصف الرابع الابتدائي، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
الطالبة الزهراء محمد أحمد، بالصف الخامس الابتدائي، بمنطقة الجيزة الأزهرية.
الطالبة روميساء ناصر أحمد، بالصف السادس الابتدائي، بمنطقة الفيوم الأزهرية.
المرحلة الإعدادية:
الطالبة جودي شعبان محمد، بالصف الأول الإعدادي، بمنطقة السويس الأزهرية.
الطالب محمد حمادة حلمي، بالصف الثاني الإعدادي، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
الطالب حسيني مجدي حسيني عبده، بالصف الثالث الإعدادي، بمنطقة القليوبية الأزهرية.
المرحلة الثانوية:
الطالبة ريم كمال السيد، بالصف الأول الثانوي، بمنطقة سوهاج الأزهرية.
الطالبة عائشة محمد عبدالوهاب، بالصف الثاني الثانوي، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
الطالب محمد عبدالعزيز محمد، بالصف الثالث الثانوي، بمنطقة البحيرة الأزهرية.

سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مسابقة رواد العربية سيبويه

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