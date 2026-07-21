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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاء لا يُنسى.. طلاب الهندسة الزراعية بالأزهر يخلدون ذكرى زميلهم الراحل في حفل التخرج

طلاب الهندسة الزراعية بالأزهر يخلدون ذكرى زميلهم الراحل
طلاب الهندسة الزراعية بالأزهر يخلدون ذكرى زميلهم الراحل
عبد الرحمن محمد

في مشهد إنساني بالغ التأثير، عبر طلاب وخريجو كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة بجامعة الأزهر عن وفائهم العميق لزميلهم الراحل محمد فودة، الذي وافته المنية قبل أشهر قليلة من موعد تخرجه.

وخلال حفل التخرج، حرص زملاؤه على ترك مقعده خاليًا، ووضعوا صورته عليه، في لفتة مؤثرة حملت معاني الحب والتقدير، وكأنهم أرادوا التأكيد أن حضوره سيظل راسخًا بينهم رغم غيابه الجسدي.

المشهد لم يكن مجرد تصرف عابر، بل رسالة وفاء صادقة تعكس عمق العلاقات الإنسانية التي نشأت بينهم على مدار سنوات الدراسة، حيث استحضروا ذكراه في لحظة كان ينتظرها معهم، ليشاركهم فرحة التخرج التي لم يمهله القدر ليعيشها.

وتجسد هذه المبادرة القيم النبيلة التي يتمسك بها طلاب الكلية، من إخلاص ووفاء وروح أخوية، إذ أصروا على أن يكون زميلهم حاضرًا رمزيًا في هذا اليوم الفارق، تقديرًا لما تركه من أثر طيب في قلوبهم.

وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية إشادة واسعة، باعتبارها نموذجًا نادرًا للوفاء الحقيقي، الذي لا يتوقف عند حدود الحياة، بل يمتد ليخلد الذكرى الطيبة ويؤكد أن العلاقات الصادقة تبقى.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

محمد فودة جامعة الأزهر حفل التخرج وفاء الأصدقا لفتة إنسانية طلاب الأزهر

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