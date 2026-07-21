الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا مهمًا الخميس المقبل بمقر الجبلاية، لحسم عدد من الملفات الاستراتيجية، يتصدرها اعتماد التجديد الرسمي للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن حتى عام 2030.

ويأتي القرار بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، بوصوله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، في إطار استمرار المشروع الفني للفراعنة خلال السنوات المقبلة.

شوقي غريب الأقرب لمنصب المدير الفني

ويناقش مجلس الإدارة تعيين مدير فني جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، يتولى الإشراف على قطاعات الناشئين والمنتخبات الوطنية، وتشير الترشيحات إلى اقتراب شوقي غريب من تولي المنصب.

حسم رئيس لجنة الحكام

ويتضمن جدول الأعمال اختيار رئيس جديد للجنة الحكام، خلفًا لأوسكار رويز، وسط مفاضلة بين الثنائي عصام عبد الفتاح وسمير عثمان، بعد توجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة وتكليف إدارة الحكام بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

تحديد موعد قرعة الدوري

كما يشهد الاجتماع حسم موعد إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، تمهيدًا للإعلان عن جدول المسابقة والانتهاء من ترتيبات انطلاق الموسم وفق الخطة الزمنية المحددة.