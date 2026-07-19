هيثم حسن يثير ملف مزدوجي الجنسية في اتحاد الكرة المصري .. تفاصيل

كشف الاعلامي هاني حتحوت أن تألق هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الاسباني مع منتخب مصر في الفترة الماضية يفتح مزدوجي الجنسية داخل اتحاد الكرة.

وقال حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة مودرن، إن فتح تألق هيثم حسن مع منتخب مصر في كأس العالم ملف مزدوجي الجنسية من جديد.

وأضاف: اتحاد الكرة ينوي تشكيل لجنة خلال الفترة المقبلة قد يتواجد بها نجوم كرة سابقين.

وتابع حتحوت: ستكون هناك سياسية واضحة سيتم وضعها بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب من أجل أن يكون هناك أمور محددة يتم من خلالها استدعاء اللاعب من قبل الجهاز الفني.

وواصل: ينوي اتحاد الكرة أن تطبق فكرة مزدوجي الجنسية على جميع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها