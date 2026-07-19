قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.. تفاصيل
400 جنيه من التموين لهذه الفئات.. مفاجأة سارة
رويترز: الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط
وزارة الري ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان وتراقب تأثيرات السد الإثيوبي غير الشرعي
الهيئة العربية للتصنيع توقع شراكة مع «سيتك» الصينية لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية.. تفاصيل
مزاعم إسرائيلية: مجتبى خامنئي غادر إيران ورسائله تدار من داخل الحرس الثوري
فرج عامر: رفض الكاف للمقترح المصري يعني مشاركة الأهلي في الكونفدرالية
يزيد بنسبة 80% .. وزارة الزراعة تحسم الجدل حول فيديو زيادة وزن الموز | فيديو
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطيخ بطريق أسيوط- ديروط الزراعي
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة 23 يوليو
ارتفاع حصيلة القتـلى جراء اندلاع حريق بحانة في بانكوك إلى 34 شخصا
بعد مصرع وإصابة عمال في بيارة صرف صحي .. بيان من جهاز مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تحيي حفلاً غنائياً ساهراً في قبرص.. شاهد

أصالة
أصالة
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 18 يوليو، في قبرص، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وقدمت أصالة نصري، لجمهور حفلها في قبرص، باقة من أغانيها القديمة والحديثة، في ظل تفاعل الحضور معها طوال الحفل. 

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ

في أول يونيو 2025، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان. 

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان 

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة.

وع القدرة اكيد هقدر.

وهمشي طول ما أنا حرة.

وهمشي وخطوتي بفدان.

أصالة أصالة نصري الفنانة أصالة نصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

زيزو

شريف عبد المنعم: حسين الشحات أفضل من زيزو.. ولاعب الأهلي في حتة تانية

بن رمضان

الحسين عموتة يغلق الباب أمام رحيل بن رمضان عن الأهلي

ميسي ولامين يامال

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

بالصور

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد