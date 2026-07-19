الأردن.. اعتراض 3 صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي الأردن، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها، وذلك وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

من جهتها، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان رُبى الأغا، إن صفارات الإنذار دوت في العاصمة وعدد من المحافظات الأردنية، بعد رصد محاولات لاختراق الأجواء الأردنية بأجسام جوية قادمة من اتجاه إيران، شملت صواريخ أو طائرات مسيّرة أو أجسامًا مجهولة.

وأضافت "الأغا"، أن تفعيل صفارات الإنذار جاء كإجراء احترازي، في ظل متابعة السلطات المختصة للتطورات الميدانية.