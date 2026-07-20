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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السر داخل غرف الإنضاج.. هل تكتسب ثمار الموز وزنًا بعد الحصاد؟

موز
موز
شيماء مجدي

حسمت وزارة الزراعة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو زعم صاحبه أن سوباطات الموز وأصابعه تزداد أوزانها بنسبة تصل إلى 80% بعد الحصاد، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تمت للعلم بصلة، وأنها تستهدف إثارة البلبلة ونشر معلومات مضللة بين المواطنين.

 لا زيادة في وزن الموز بعد الحصاد

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان عاجل، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة وزن ثمار الموز بعد الحصاد بنسبة كبيرة يعد ادعاءً غير علمي، ولا يستند إلى أي حقائق أو أسس فنية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية عند تداول المعلومات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية.

وأضافت أن ثمار الموز لا تكتسب وزنًا إضافيًا بعد فصلها عن النبات، وإنما تمر فقط بمرحلة الإنضاج الطبيعي داخل غرف مخصصة، وهي عملية تهدف إلى اكتمال نضج الثمار وتحسين لونها وصفاتها التسويقية، وليس زيادة وزنها.

كيف يحدد المزارع موعد حصاد الموز؟

وأوضحت الوزارة أن سوباطات الموز يتم حصادها بمجرد اكتمال نموها وهي لا تزال خضراء وصلبة، وفق مؤشرات فنية دقيقة، من بينها تقارب الكفوف، واستدارة أصابع الموز، وتحول لونها من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح، فضلًا عن قياس قطر الثمرة أو ما يعرف بـ"الدرجة"، حيث تعد الدرجة 75 من أفضل الدرجات المناسبة للتسويق المحلي.

وأكدت أن تأخير الحصاد بعد اكتمال النمو لا يحقق أي زيادة في جودة الثمار، بل يؤدي إلى ارتفاع نسبة النشا، ما ينعكس سلبًا على جودة الموز ويتسبب في تشقق الثمار وفقدان مذاقها المميز، وهو ما يجعل الالتزام بموعد الحصاد عاملًا أساسيًا للحفاظ على جودة المنتج.

ماذا يحدث داخل غرف الإنضاج؟

وأشارت الوزارة إلى أن السوباطات، عقب الحصاد، تُنقل إلى غرف متخصصة تعرف بـ"غرف الإنضاج"، حيث تُعامل بغاز الإيثيلين في بيئة محكمة، مع الحفاظ على درجات حرارة تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تصل إلى 90%، مع غلق الغرف لمدة 24 ساعة.

وأضافت أن عملية الإنضاج تستغرق عادة من 3 إلى 7 أيام، وفقًا لدرجة اكتمال نمو الثمار قبل الحصاد، وطبيعة الموسم، وتركيز غاز الإيثيلين المستخدم، مؤكدة أن هذه المرحلة تقتصر على إتمام النضج الطبيعي للثمار ولا تؤدي إلى زيادة أوزانها.

اختلاف الأوزان طبيعي ويرتبط بعوامل زراعية

ولفتت الوزارة إلى أن التفاوت في أوزان سوباطات الموز أو كفوفه يعد أمرًا طبيعيًا، ويرجع إلى عدة عوامل، أبرزها الصنف المزروع، ومستوى الرعاية الزراعية من تسميد وري ومكافحة، فضلًا عن توقيت الحصاد والظروف البيئية.

وأوضحت أن وزن السوباطة يتراوح عادة بين 10 و60 كيلوجرامًا داخل المزرعة، بينما يتراوح وزن الكف الواحد بين 1.5 و5 كيلوجرامات، وهي معدلات طبيعية تختلف من مزرعة لأخرى وفقًا لظروف الإنتاج.

دعوة لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات

وجددت وزارة الزراعة دعوتها إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بالإنتاج الزراعي، وعدم الانسياق وراء المقاطع أو المنشورات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشر الشائعات من شأنه الإضرار بالمزارعين وإحداث بلبلة في الأسواق، بينما تظل البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الموثوق للمعلومات العلمية والفنية

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