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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من شرفات مدريد إلى الحافلة المكشوفة.. احتفالات تاريخية لتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
حسن العمدة

عاشت العاصمة الإسبانية مدريد أجواءً استثنائية، بعدما احتشد آلاف المشجعين في الشوارع لاستقبال أبطال منتخب إسبانيا عقب التتويج بلقب كأس العالم 2026.

وجابت حافلة مكشوفة تقل لاعبي "لاروخا" شوارع مدريد وسط حضور جماهيري غفير، حيث حرص اللاعبون على رفع كأس العالم وتحية الجماهير التي اصطفت على جانبي الطرق، بينما تابع آخرون الاحتفالات من شرفات المنازل، رافعين الأعلام الإسبانية ومرددين هتافات الفرح احتفالًا بالإنجاز العالمي.

وشهدت الاحتفالات تفاعلًا كبيرًا بين اللاعبين والجماهير، في مشهد عكس حجم الفرحة بالتتويج، بعدما نجح المنتخب الإسباني في حصد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وتحولت شوارع مدريد إلى كرنفال احتفالي، تزين بالأعلام والألوان الإسبانية، وسط أجواء مبهجة احتفاءً بعودة كأس العالم إلى خزائن "لاروخا" بعد سنوات من الانتظار.

منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم

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