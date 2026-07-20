وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم

وصلت بعثة منتخب إسبانيا إلى العاصمة مدريد، عقب التتويج بلقب كأس العالم 2026، وسط استقبال جماهيري حافل احتفالًا بالإنجاز التاريخي.

واستقبال اللاعبين والجهاز الفني عدد كبير من الجماهير ووسائل الإعلام، قبل انطلاق الاحتفالات الرسمية باللقب.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت امس الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه المعروف في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللقب العالمي بالفوز على منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجل إنجازاته في كأس العالم.