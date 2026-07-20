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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يحسم الجدل بشأن رمضان صبحي.. وجدو: لم نقرر الاستغناء عنه والقضية ما زالت منظورة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

نفى محمد ناجي "جدو"، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، ما تردد بشأن نية النادي الاستغناء عن رمضان صبحي، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بالنادي، وأن قضيته الخاصة بالمنشطات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وقال جدو، في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز لم يتخذ أي قرار بشأن رحيل رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن اللاعب تقدم باستئناف على قرار إيقافه، وأن الملف لا يزال منظورًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأضاف: "نأمل في قبول الاستئناف حتى يتمكن رمضان من العودة والمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وكان رمضان صبحي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات على خلفية قضية منشطات، قبل أن تدخل القضية مراحل قانونية جديدة بعد الطعن على القرارات الصادرة.

من جانبه، أوضح حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن عينة اللاعب شهدت وجود خلل يتعلق ببعض الأكواد، مؤكدًا أن القرار النهائي في القضية سيصدر عن المحكمة الدولية، لافتًا إلى أن هذه الواقعة تُعد الأولى من نوعها في مصر.

وأشار خميس إلى أنه في حال إقرار أي عقوبة نهائية، فإنها قد تطال اللاعب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وفقًا لما ستنتهي إليه الإجراءات القانونية.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد قررت في يوليو 2024 رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، قبل أن يتم الطعن على القرار، لينتقل الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي لا تزال تنظر القضية حتى الآن.

محمد ناجي جدو فريق بيراميدز بيراميدز رمضان صبحي

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