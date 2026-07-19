بيراميدز يطير إلى تركيا الخميس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى تركيا صباح الخميس المقبل، لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

ويأتي المعسكر في إطار خطة إدارة النادي برئاسة ممدوح عيد لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، وتوفير كافة الاحتياجات قبل بداية الموسم، في ظل ارتباطات بيراميدز على المستويين المحلي والقاري.

وتسافر بعثة بيراميدز إلى تركيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، بهدف توفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين والجهازين الفني والإداري، على أن يستمر المعسكر حتى 9 أغسطس المقبل.

ويتضمن برنامج الإعداد تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر، بهدف تجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل العودة إلى القاهرة لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

