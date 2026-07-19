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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساكا يدخل قائمة عظماء إنجلترا بعد ليلة البرونزية التاريخية أمام فرنسا

ساكا
ساكا
محمد سمير

حقق منتخب إنجلترا إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2026، بعدما توج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز المثير على منتخب فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح "الأسود الثلاثة" في كسر عقدة المركز الثالث التي لازمته خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، ليضيف أول ميدالية برونزية إلى سجله المونديالي، ويصبح أحد المنتخبات التي اعتلت منصة التتويج في البطولة.

ويتصدر منتخب ألمانيا قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للمركز الثالث في تاريخ كأس العالم برصيد 4 مرات، أعوام 1934 و1970 و2006 و2010، يليه منتخب البرازيل ببرونزيتين في نسختي 1938 و1978، ثم فرنسا التي حصدت المركز الثالث مرتين عامي 1958 و1986.

كما تضم قائمة أصحاب البرونزيتين منتخبات السويد وبولندا وكرواتيا، بينما حققت منتخبات تشيلي والبرتغال وإيطاليا وتركيا وهولندا وبلجيكا المركز الثالث مرة واحدة، قبل أن ينضم المنتخب الإنجليزي إليها في نسخة 2026.

وكان بوكايو ساكا أبرز نجوم ليلة التتويج بالبرونزية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على فرنسا بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليصبح رابع لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ كأس العالم، بعد جيف هيرست عام 1966، وجاري لينيكر عام 1986، وهاري كين في مونديال 2018.

وسجل ساكا هدفين في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفه الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب إنجلترا، ويرفع رصيده إلى 17 هدفًا خلال 56 مباراة دولية.

كما وصل نجم أرسنال إلى هدفه الخامس في نهائيات كأس العالم، ليتساوى مع جيف هيرست في المركز الرابع بقائمة هدافي إنجلترا التاريخيين في المونديال، خلف جود بيلينجهام صاحب الـ7 أهداف، وجاري لينيكر بـ10 أهداف، وهاري كين المتصدر بـ14 هدفًا.

من جانبه، حقق جود بيلينجهام إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، ليؤكد الجيل الحالي للمنتخب الإنجليزي مكانته في تاريخ الكرة العالمية.

وأضاف منتخب إنجلترا برونزية مونديال 2026 إلى إنجازاته الأخيرة، بعد حصوله على المركز الثاني في كأس أمم أوروبا 2021 و2024، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية.
 

ساكا عظماء إنجلترا إنجلترا البرونزية فرنسا كأس العالم 2026

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