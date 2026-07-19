1000 متسابق من 30 جنسية يشاركون في سباق «10K Race the Coast» بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة انطلاق النسخة الثالثة من سباق «10K Race the Coast»، الذي نظمته Cairo Runners ضمن فعاليات حملة «يلا ساحل»، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من 30 جنسية، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية التي يحتضنها الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

وأقيم السباق بمنطقة North Square، وشمل منافسات لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات وكيلومترين، وسط مشاركة واسعة من محترفي الجري والهواة، في إطار دعم الرياضة المجتمعية وتشجيع أنماط الحياة الصحية.

وحظي الحدث برعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وشركة WE، وشركة ميدار، كما شهد حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.

ويأتي تنظيم السباق ضمن أجندة حملة «يلا ساحل»، التي تستهدف تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة للفعاليات الرياضية والسياحية، من خلال استضافة أحداث متنوعة تسهم في تنشيط السياحة الرياضية وجذب المشاركين والزوار من داخل مصر وخارجها.

ويعد «10K Race the Coast» أحد أبرز الفعاليات الرياضية المقامة في الساحل الشمالي هذا الصيف، بعدما جمع متسابقين من جنسيات مختلفة في أجواء تنافسية، بما يعكس تنامي مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

