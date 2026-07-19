فرج عامر: رفض الكاف للمقترح المصري يعني مشاركة الأهلي في الكونفدرالية

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للمقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “الكاف رفض المقترح المصري بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. للأسف الأهلي في الكونفدرالية نهائيًا هذا الموسم.”

ويعني استمرار العمل بالنظام الحالي عدم زيادة عدد المقاعد المخصصة للأندية المصرية في البطولات القارية، ليبقى توزيع المقاعد كما هو دون أي تعديلات للموسم الجديد



