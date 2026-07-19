خالد جاد الله: الأهلي لا يقف على لاعب.. ورحيل تريزيجيه لن يؤثر على الفريق فنيًا

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يمتلك شخصية جماعية قوية، وهو ما يجعله قادرًا على تعويض غياب أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية، مشددًا على أن رحيل محمود حسن تريزيجيه لن يؤثر على الفريق في الموسم المقبل.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “الأهلي فريق يعتمد على اللعب الجماعي وليس على لاعب بعينه، ولذلك لن يتأثر فنيًا برحيل محمود حسن تريزيجيه في الموسم المقبل”.

تأثير رحيل تريزيجيه

وأضاف: "تاريخ الأهلي يؤكد أن الفريق نجح في تعويض رحيل نجوم كبار على مدار السنوات، لأن منظومة العمل داخل النادي هي الأساس، وليس الاعتماد على لاعب واحد مهما كانت إمكانياته".

واختتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "هذا الأمر لا يخص تريزيجيه فقط، بل ينطبق على أي لاعب داخل الأهلي، لأن قوة الفريق دائمًا في الجماعية والالتزام التكتيكي، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة على جميع البطولات".