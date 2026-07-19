محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة بنطاق حي بولاق الدكرور لمتابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء الميداني ورفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات.

وشملت الجولة تفقد طريق ترعة عبد العال (1)، ومنطقة المعتمدية، وأسفل محور صفط اللبن والشوربجي والعشرين لمراجعة مستوى النظافة العامة وانتظام أعمال رفع الإشغالات، ومدى التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التكليفات الصادرة لتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الجولة رصد محافظ الجيزة عددًا من الملاحظات شملت وجود مخزن خردة، وإشغالات وتعديات بالطريق العام، وتشوينات لمواد البناء، إلى جانب وجود نقاط تجمع للقمامة بعدد من المواقع، وهو ما استدعى توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل معها.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه الجولة قرر محافظ الجيزة استبعاد مسؤول الإشغالات بحي بولاق الدكرور من موقعه لتقصيره في متابعة ملف الإشغالات وعدم التعامل مع المخالفات التي تم رصدها.

كما وجه المحافظ بسرعة إخلاء مخزن الخردة وغلقه ورفع جميع الإشغالات والتعديات والتشوينات وإزالة تراكمات القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي بولاق الدكرور تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والمتابعة المستمرة للمواقع التي تم التعامل معها لضمان عدم تكرار المخالفات .

وشدد علي تكثيف تواجد فرق العمل خلال الفترات المسائية وعدم السماح بوجود اي تعديات او إشغالات مع انتظام كفاءة منظومة النظافة .

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، والمرور الدوري على الشوارع والمحاور الرئيسية، وسرعة التعامل مع الملاحظات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.