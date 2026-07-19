محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق منشأة القناطر والعياط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مركزي منشأة القناطر والعياط في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار شهد طريق المنصورية نطاق منشأة القناطر تنفيذ أعمال ترميم وتجديد الأرصفة إلى جانب بدء تركيب "نيوجيرسي" لتنظيم حركة السير.

كما تضمنت الأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق مدخل بهرمس وميدان العصاري بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجريد ورفع كفاءة طريق الملك بقرية برقاش، وأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق برقاش – الخطاطبة بزمام قرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر.

وفي مركز العياط تم تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد مدخل قرية بمها التابعة للوحدة المحلية بالمتانيا إلى جانب أعمال تجريد ورفع كفاءة طريق الضبعي بقرية برنشت بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق وتيسير حركة المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار حملات رفع كفاءة الطرق وصيانة الأرصفة وأعمال التجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق السيولة المرورية، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز المظهر الحضاري للمناطق السكنية.