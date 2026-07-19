رئيس الجيزة الأزهرية يشكر القائمين على أعمال تصحيح الشهادة الثانوية

وجَّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، خالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، تقديرًا لما بذلوه من جهودٍ مخلصة وعطاءٍ متواصل، أسهم في إنجاز أعمال التصحيح بمنتهى الدقة والانضباط، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الطلاب.

وثمَّن شهاوي، الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة الامتحانات، ورجال الشرطة، وإدارة الأمن، ورؤساء مراكز التصحيح الثلاثة ومساعدوهم، وموجهو المواد الدراسية، والسادة مقدرو الدرجات، وإدارة الصديق التعليمية، وكافة فرق الخدمات المعاونة، مشيدًا بما تحلَّوا به من روح المسؤولية والتعاون والإخلاص طوال فترة أعمال التصحيح، وهو ما أسهم في إنجاز هذه المهمة الوطنية بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي أن نجاح منظومة التصحيح جاء ثمرةً لتكاتف جميع القائمين على العمل، والتزامهم بأعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، بما يكفل حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس روح العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية لدى جميع المشاركين، داعيًا الله تعالى أن يبارك جهودهم، وأن يوفقهم إلى مواصلة العطاء والتميز في خدمة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية.