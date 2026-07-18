غلق وتشميع 3 مراكز لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي بدون ترخيص في الجيزة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم حملة مكبرة وموسعة استهدفت قطاع هضبة الأهرام، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي، لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة ومخالفتها للاشتراطات الطبية والمعايير الصحية اللازمة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برصد وضبط المنشآت الطبية المخالفة والكيانات الوهمية وغير المرخصة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

و​انطلقت الحملة بتنسيق مشترك بين حي الهرم وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وبمعاونة مأمورية من مباحث الهرم، وقاد التحرك ميدانيا ​اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور ​نائبا رئيس الحي لقطاع الهضبة، و​مدير إدارة الإشغالات ومدير المتابعة الميدانية بالحي، ​ممثلو إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، وولاء محبوب، مدير العلاقات العامة والإعلام بحي الهرم.

وشددت محافظة الجيزة على استمرار هذه الحملات التفتيشية الصارمة بصفة دورية لضبط الأسواق والمنشآت المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي كيان يهدد صحة المواطنين أو يعمل خارج إطار القانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.