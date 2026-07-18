مصرع سائق سيارة لتوزيع الخبز المدعم في حادث على طريق بلبيس العاشر من رمضان

لقي سائق سيارة توزيع خبز مدعم بمشروع المخابز الآلية، مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع وقع اليوم على طريق بلبيس - العاشر من رمضان أثناء تأدية عمله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى لنقل الخبز المدعم.

وتبين أن المتوفى يدعى “محمد علي رمضان” يعمل سائقا لسيارة توزيع الخبز المدعم، حيث اعتاد الخروج يوميا قبل ساعات الفجر لنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمدينة العاشر من رمضان؛ لضمان وصوله إلى المواطنين في مواعيده.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق متأثرا بإصاباته ليخيم الحزن على زملائه وأفراد أسرته وكل من عرفه لما اشتهر به من الإخلاص في أداء عمله والالتزام بواجبه.

وسادت حالة من الأسى بين العاملين بمشروع المخابز الآلية وأهالي المنطقة الذين نعوا الفقيد مؤكدين أنه رحل وهو يؤدي رسالته في توفير الخبز المدعم للمواطنين.