قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026
تعليق قوي من أحمد موسى على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية | بث مباشر
قادة إسرائيليون يهاجمون الإرهاب اليهودي.. كيف أصبحت المستوطنات أداة انتخابية في دولة الاحتلال؟
مجتبى خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تثبت عدم الثقة في «الشيطان الأكبر»
توقيع ترامب «لا قيمة له».. رسالة نارية من المرشد الإيراني لأمريكا
إلغاء تدريب إسبانيا الأخير قبل نهائي كأس العالم
الزمالك يعلن رسميًا احتراف حسام عبد المجيد في لودوجوريتس البلغاري
أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي
سعر الدولار الآن في منتصف التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سائق سيارة لتوزيع الخبز المدعم في حادث على طريق بلبيس العاشر من رمضان

الحادث
الحادث
محمد الطحاوي

لقي سائق سيارة توزيع خبز مدعم بمشروع المخابز الآلية، مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث مروري مروع وقع اليوم على طريق بلبيس - العاشر من رمضان أثناء تأدية عمله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى لنقل الخبز المدعم.

وتبين أن المتوفى يدعى “محمد علي رمضان” يعمل سائقا لسيارة توزيع الخبز المدعم، حيث اعتاد الخروج يوميا قبل ساعات الفجر لنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمدينة العاشر من رمضان؛ لضمان وصوله إلى المواطنين في مواعيده.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق متأثرا بإصاباته ليخيم الحزن على زملائه وأفراد أسرته وكل من عرفه لما اشتهر به من الإخلاص في أداء عمله والالتزام بواجبه.

وسادت حالة من الأسى بين العاملين بمشروع المخابز الآلية وأهالي المنطقة الذين نعوا الفقيد مؤكدين أنه رحل وهو يؤدي رسالته في توفير الخبز المدعم للمواطنين.

طريق بلبيس العاشر من رمضان بثلاجة حفظ الموتي الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

الشوفان

ماذا يحدث عند نقع الشوفان طوال الليل

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد