افتتاح مسجد الغرقدة بتكلفة 10ملايين جنيه بالحسينية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله عز وجل، باعتبارها أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً و روحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مسجد الغرقدة بمركز الحسينية بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ ملايين جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الافتتاح يأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.