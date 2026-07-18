قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال في ألمانيا بسبب تأجير الأرحام.. زعيم الحزب المحافظ يستقيل بعد ضغوط من المستشار ميرز
الصوت والضوء تنفذ مشروع الواقع الافتراضي بساحة معابد الكرنك في الأقصر غداً
القوات الصومالية: مقتل 25 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية في عملية جوية بإقليم هيران
البيض والدواجن .. نقيب الفلاحين يزف أخبارا سارة للمواطنين
فرج عامر: الأهلي يحسم صفقة سفيان بنجديدة مقابل 4 ملايين دولار| تفاصيل
بعد حذف 850 ألف بطاقة تموينية.. تعرف على خطوات عودة المستحقين للدعم
أحمد موسى: حكم نهائي المونديال عليه قضايا فساد وأحكام وجاي يدي الكأس لـ ميسي
معاريف: سلاح يوم القيامة على طاولة ترامب.. وإيران في مرمى الضربة
أحمد موسى: منتخب مصر الوحيد اللي خلى الأرجنتين تتسحل في أرض الملعب
أول أيام أداء اختبارات القدرات بالكليات.. غدا
وزير الصناعة: الحكومة تدعم القطاع الخاص لتعزيز الشراكة مع تنزانيا وفتح أسواق جديدة بأفريقيا
بيكسبوا بالبلطجة.. أحمد موسى: الأرجنتتين ارتكبت 31 جريمة في ماتش إنجلترا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة: شركات مصر الوطنية تقود البناء في أفريقيا.. وسد جوليوس نيريري يجسد التضامن الأخوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الخالق صلاح

ثمنت الدكتورة نرمين توفيق، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، الدور الحيوي والكبير الذي تلعبه الشركات المصرية في دعم مسيرة التنمية بالدول الأفريقية، وفي مقدمتها شركتان مهمتان قادتا إنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا. 

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية إكسترا لايف، أن هذا السد يعد من أضخم سدود توليد الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، ويمثل نموذجاً عملياً متميزاً يؤكد بالدليل القاطع مساندة مصر التامة لجهود التنمية والتطور لدى الأشقاء الأفارقة.

وأضافت الدكتورة نرمين توفيق، أن سد جوليوس نيريري هو مشروع مهم جداً ويرد بشكل مباشر على كل الافتراءات والمزاعم التي تروج لها بعض الأطراف بأن مصر تقف ضد تنمية الدول الأفريقية. 

وأشارت إلى أن النجاح المصري في إنجاز هذا المشروع القومي؛ يفتح الباب واسعاً أمام إقامة المزيد من المشروعات التنموية الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن المائي داخل تنزانيا ومختلف دول حوض النيل بسواعد وخبرات مصرية.

وتطرقت الخبيرة الأفريقية إلى التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه القارة السمراء، موضحة أن أبرز هذه التحديات يتمثل في تدخل القوى الخارجية وتواجد قوى أجنبية تسعى للاستئثار بثروات القارة الغنية بالموارد والفرص.

وأكدت أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأطماع هو تقديم المصلحة الأفريقية المشتركة على أي مصلحة أخرى، والعمل على تعزيز العلاقات والاندماج الإقليمي بما يضمن عدم استئثار طرف بمصلحته دون المصالح الأخرى، تماشياً مع رؤية الرئيس السيسي.

وفيما يتعلق بتبادل الخبرات، ذكرت “توفيق” أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة المجالات التي تسعى الدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة فيها، حيث سيَّرت وزارة الخارجية العديد من القوافل الطبية الناجحة. 

وأوضحت أن الوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق للرئيس السيسي، والذي يضم وزراء النقل والصناعة، يعكس الرغبة المشتركة في تطوير ملفات الأمن المائي، ومكافحة الإرهاب، وحل نزاعات القارة، وملف اللاجئين، داعية القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين لتعزيز تواجدهم لزيادة الصادرات والواردات بين البلدين.

خبيرة شؤون أفريقية أفريقيا جوليوس نيريري الأمن المائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الوقود

تراجع أسعار الوقود يعيد التضخم في كندا إلى ما دون 3%

الصين

الصين تدعو إندونيسيا إلى توفير بيئة مستقرة لقطاع المعادن مع تعميق التعاون الاقتصادي

مجتبى خامنئي

إعلام إيراني: مجتبى خامنئي يوجه رسالة جديدة بعد قليل

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد