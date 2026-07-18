سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك عانى بشدة في آخر 3 مشاركات له في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات في كل مرة، رغم دخوله المنافسات بصفته بطلًا للدوري المصري.

الزمالك

وأضاف عبد الحفيظ أن النتائج التي حققها الزمالك في تلك النسخ لم تكن على مستوى التطلعات، حيث تعرض الفريق للخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بعض منافسيه خلال مرحلة المجموعات، وهو ما أدى إلى خروجه المبكر من البطولة القارية.

وعاد الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 مواسم، عقب تتويجه بلقب الدوري المصري، إذ تعود آخر مشاركة له قبل العودة إلى نسخة 2026-2027 إلى موسم 2022-2023، الذي شهد خروجه من دور المجموعات.