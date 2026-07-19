تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول وتنميتها واستغلالها.

طاقة النواب تناقش 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز والبترول

وتشمل الاتفاقيات التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، والتعاقد مع شركة «أي بي آر ساوث دسوق ليمتد» للعمل بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، إضافة إلى التعاقد مع شركة «برينكو شمال سيناء للبترول إنك» للعمل بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، وكذلك التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.