دعاء القنوت في صلاة الصبح ، هو دعاء مأثور عن سيدنا عمر بن الخطاب حيث كان يدعوا في قنوت الصلاةويطلب في هذا الدعاء الفرج والمغفرة وقبلها الثناء على الله عز وجل، ودعاء القنوت ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية في قوله تعالى: “رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”، “رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ”، ودعاء القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية قبل الجلوس للسجود، وفيما يلي دعاء القنوت في صلاة الصبح .

دعاء القنوت في صلاة الصبح

الـلهم انا نسألـُـك فعـلَ الخيرات .. وتركَ المنكرات .. وحبَ المساكين.. وأن تغـفـر لنا وترحمنا وتتوب علينا .. واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفـتونين .. ونسألك حبَـك.. وحبَ مَن يُحـبـُـك.. وحب عـملٍ يقـربنا اٍلى حـبـِك .. يا رب العــالمـين .

-اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين .. الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية ..ولنبيك بالرسالة .. وماتوا على ذلك .. اللهم اغـفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعـفـو عنهم .. واكرِم نـُزلَهم .. ووسِع مـُدخلهم .. واغـسلهم بالماء والثـلج والبـَرَد.. ونقـّهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اٍليه .. تحت الجنادل والتراب وحـدنا.

-اللهم اغـفـِر لنا .. وارحمـنا .. وأعـتـق رقابنـا من النـار .

-اللـهُم اٍنا نعـوذ ُ بك من زوال نعـمتِك .. وتحـوّل عافيتـِك .. وفَجأةِ نِقـمتـِك .. وجميعِ سَخطـِك.

-اللـهم اٍنا نعـوذ ُ بك من يومِ السوء .. ومن ليلةِ السوء .. ومن ساعةِ السوء .. ومن صاحبِ السوء .. ومن جـار السوء في دار المـُقـامة.

-اللـهم اٍنـا عـبيدُك .. بنوعبيدك ..بنو اٍمائك .. نواصِـينا بيدك .. ماضٍ فـينا حُكمك .. عـدلٌ فينا قضاؤك .. نسألك بكلِ اسم هـو لك .. سمّيتَ به نفـسَـك .. أو أنزلتـَهُ في كتابك .. أوعـلّمته أحـداً من خلقـِك .. أو استأثرت به في عـِلم الغـيبِ عندك .. أن تجعـل القرآن ربيعَ قلوبنا .. ونورَ صدورنا ..وجَلاء حُـزننا .. وذهاب هـمِنا وغـمِنا .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحـبه وسـلم.

-اللـهم ما أصبح أو أمسـى بنـا من نعـمة أو بأحـد من خلقـك فمنك وحـدك ..لا شريك لك فـلك الحمد .. ولك الشكـر.

-اللهم أعـنـا على ذكـرك وشكـرك وحـسن عـبادتك .

-اللهم اجعـلنا هادين مهتدين ..غـير ضالين ولا مُضلين سـِلما لأوليائك .. وعـدوا لأعدائك نحب بحـُبك مَن أحبـك ونعادي بعـداوتك مـَن خالفك.

-اللهم اعـطـنا اٍيمانـًا ويقينـًا ليس بعـده كفـر .. ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخـرة.

-اللهم اٍنا نسألك الفـوز في العـطاء والقضاء ، ونـُزل الشهداء وعـيش السُعـداء والنصر عـلى الأعـداء.

-اللهم ذا الحبل الشديد .. والأمر الرشيد .. نسألك الأمنيوم الوعـيد .. والجنة يوم الخـلود مع المقـرّبين الشهود الركّع السجـود .. المـُوفين بالعهـود .. اٍنك رحيمٌ ودود وأنت تفعـل ما تريد.

-اللهم اٍنا نسألك من خير ما سألك منه محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعـوذ بك من شر ما استعـاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنت المستعان وعـليك البلاغ ولا حول ولا قـوة اٍلا بالله.

-اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله .. ما عـلِمنا منه وما لم نعـلم .. ونعـوذ بك من الشر كلـِّه عاجـله وآجله ماعـلمنا منه وما لم نعـلم .. ونسألك الجنة .. وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـملٍ ونعـوذ بك من النار .. وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـمل.

دعاء القنوت مكتوب

دعاء القنوت مكتوب،ورد عن بعض الفقهاء أن دعاء القنوتسنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،كما ان دعاء القنوتليس واجبا في صلاة الفجر او الصبح، كما أن دعاء القنوتيكون في الوتر فقط أو الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، وعن دعاء القنوتورد أيضا أنه مستحب في النوازل والشدائد، وفيما يلي دعاء القنوت.

ونقول في دعاء القنوت مكتوباللهم اٍجعـل في قـلوبـِنا نورا.. وفي أبصارِنا نورا .. وفي أسماعِـنا نورا .. وعـن أيماننا نورا .. وعـن يسارنا نورا .. وفـوقـنا نورا .. ومن تحـتـنا نورا .. وأمامنا نورا .. وخلفـنا نورا .. واجعـل لنا نورا.

-يا حي يا قيـوم برحمتك أستغـيث .. أصـِلح لي شأني كـله ولا تكـلني الى نفسي طرفة عـين.

-اللهم أعـزّ الاسلام والمسلمين .. ودمّـر أعـداء الدين .. واخذل مَن خـذل الدين ..اللهم فـُـك قـيـد أسرانا وأسرى المسلمين ..

وصلى الله على سيـدنا محـمد وعـلى آلـه وصـحـبه وسـلم

-اللهم لك الحمد أنت قـيِّـومُ السموات والأرض ومن فيهِـن ، ولك الحمدلك ملكُ السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد .. أنت نورُ السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد

أنت الحق ، ووعـدك الحق ، ولقاؤك حـق ، وقولك حـق ، والجنة حـق، والنار حـق ، والنبيون حـق ، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - حـق ، والساعة حـق .. اللهم لك اسلـَمنا .. وبك آمنا.. وعـليك توكلنا.. واٍليك أنبـنا .. وبك خاصمنا .. واٍليك حاكمنا .. فاغـفـر لنا ما قدمنا وما أخرنا ، وما أسررنا وما أعـلنا .. وما أنت أعـلمُ به منا أنت المقـدِمُ وأنت المؤخرُ ..

-لا اله الا أنت سبحانك .. اٍنا كنامن الظالمين ولا حـول ولا قـوة الا بالله.

-اللهـم يا مقـلّب القـلوب .. ثبـّت قلـوبَـنـا عـلى دينـك .

-اللـهم فـارجَ الهَـم ، كاشِـف الغـم ، ومجيب دعـوة المضطرين ..رحمنَ الدنيا والآخـرة ورحيـمَهُمـا نـسألك أن ترحمَـنـا .. فارحمنـا برحمـةٍ تـُـغـنيـنـا بها عـن رحمةِ مَن سِـواك.

-اللهم انا نعـوذُ بك من عـملٍ يُخزينا ، ونعـوذُ بك من صاحبٍ يؤذيـنا .. ونعـوذُ بك مِن أملٍ يـُـلهينا .. ونعـوذ بك من فـقـر يُـنسينا ..ونعـوذ بك من غِـنى يُـطغـينا .

-اللهم انا نسألك صحةً في اٍيمان ، واٍيمانـًا في حُـسن خُـلق ونجاحًا يتبعه فلاح ، ورحمة منك وعافية ومغـفرةً منك ورضوانـا .

-اللهم لك الشكر على كلِ شيء ، ولك الحمدُ على كلِ حال.

-اللهم اكـفِـنا بحلالك عن حرامك واغـننا بفضلـِك عـمن سِواك .

-اللهم اغـفر لموتى المسلمين وارحمهم .. وعافهم واعـفُ عـنهم .. وأكرِم نزلهم .. ووسّـع مُدخلهم .. واغسلهم بالماء والثلج والبَـرَد ونقـّهم من الخطايا كما نقـّيت الثوب الابيض من الدنَس .. وابدِلهم دارًا خيراً من دارهم .. وأزواجـاً خيراً من أزواجهم .. وأدخلهم الجنة وأعـِذهم من عـذاب القـبر ومن عـذاب النار.

-اللهـم اغـفـر لنا ذنوبنا كـلها .. دِقـّها وجـلّـها .. وأولها وآخـرها .. وعلانيتها وسرهـا .

-اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات و ملء الارض وملء ما بينهما .. وملء ما شئت من شيء بعـده ..أهل الثناء والمجد أحق ما قال العـبد .. وكلُـنا لك عـبد .. لامانع لما أعطيت ولا معـطي لما منعـت .. ولا ينفع ذا الجـد منك الجـد .

اللهم لا تقـتـلنا بغـضبـِك ولا تُـهلكنا بعـذابك وعـافـِنا قبل ذلك .

دعاء القنوت في صلاة الفجر

اللهم إنا نسالك أن ترفع ذكرنا .. وتضع وزرنا .. وتُـصلح أمورنا .. وتطهـّر قلوبَـنا .. وتحصّن فروجنا.. وتنور قلوبنا .. وتغـفر لنا ذنوبنا .. ونسألك الدرجات العُـلى من الجنة .

-اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقـيتـنا ، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقـنا حُسن النظر فـيما يرضيك عـنا ،

-اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعـِزة التي لا تُـرام أسألك ياالله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قـلوبنا حفظ كتابك كما عـلمتنا ، وارزقـنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عـنا ، اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعـِزة التي لا ترام نسألك ياالله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تنـّور بكتابك أبصارنا .. وأن تطـلق به ألستنا .. وأن تفـرج به عـن قـلوبنا .. وأن تشرح به صدورنا .. وأن تستعـمل به أبداننا فانه لايعـيننا على الحـق غـيرك

ولا يؤتينا اٍياه إلا أنت ... ولاحول ولا قـوة الا بالله العـلي العـظيم .

-اللهم احفـظـنا بالاسلام قائمـين .. واحـفـظـنـا بالاسلام قاعـدين .. واحفـظـنا بالاسلام راقدين ولا تـُـشمِّت بنـا عـدوًا ولا حاسـدًا.وصلى الله على سيدنـا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

-اللهم انا نسألك من كل خـير خزائنه بيدك .. ونعـوذ بك من كل شر خزائنه بيدك .

-اللهم انا نعـوذ بك من منكرات الاخلاق والاعـمال والاهـواء والادواء.

-اللهم انا نعـوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء .. ونعـوذ بك من الصمم والبكم والجنون وسيء الاسقام.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء .. وتنزع الملك ممن تشاء .. وتعِـز من تشاء وتذل من تشاء .. بيدك الخير انك على كل شيء قدير .. رحمن الدنيا والآخرة .. تعـطيها من تشاء وتمنعها ممن تشاء .. ارحمنا رحمة تـُغـنينا عن رحمة من سواك.

-اللهم انا نعـوذ بك من الهَم والحَـزَن ونعـوذ بك من العـجز والكسل ... ونعـوذ بك من الجبن والبخـل .. ونعـوذ بك من غـَلَبة الدَين وقهر الرجال .

-اللهم رب السموات السبع وما أظـلّت .. ورب الأرضين وما أقـلـّت ورب الشياطين وما أضلـّت .. كُـن لنا جارًا من شر خـلقـِك أجمعـين أن يُـفرط عـلينا أحد منهم أو يطغى .. عز جارُك .. وتبارك اسمك.

-اللهم أسلمنا وجوهـنا اٍليك .. وفوّضنا أمورنا اٍليك والجأنا ظهورنا اليك .. رغـبة ورهـبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك .. آمنـّا بكتابك الذي أنزلت .. ونبـيك الذي أرسلت .

-اللهم أنت حسنت خَـلقـنا فحسن خُـلقنا وحرم وجوهـنا على النار .. الحمد لله الذي سوى خلقـنا فعـدله وكرم صورة وجـوهنا فأحسنها .. وجَعَـلنا من المسلمين .