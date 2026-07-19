استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود إلي قطاع غزة

استؤنفت ، صباح اليوم الأحد ، عملية إدخال شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبركرم أبوسالم، بعد توقف يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية.

وأكدت مصادر بشمال سيناء ، تحرك الدفعة رقم 237 من شاحنات المساعدات الانسانية والاغاثية من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم جنوب مدينه رفح.

بدوره قال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إن شاحنات المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة ضمن قافلة " زاد العزة .. من مصر إلى غزة" .

وأضاف أن شاحنات المساعدات محملة بكمية من المساعدات الإنسانية والاغاثية ، من بينها لحوم ، سلال غذائية ، دقيق ، مستلزمات طبية ومواد إغاثية ، مواد بترولية ووقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.