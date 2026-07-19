القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه

قبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتذار الدكتور هاني إبراهيم عن عدم الاستمرار في منصبه أمينًا عامًا للمجلس.

وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين هاني إبراهيم فهمي في منصب الأمين العام، في 7 مايو 2025، مشيرا حينها إلى أن ذلك جاء في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

قبول استقالة الأمين العام

وعين هاني إبراهيم بحسب بيان صادر عن المجلس حينها، استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.

من جانبه أعرب رئيس المجلس عن خالص تقديره للدكتور هاني إبراهيم، مشيدًا بما بذله من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة توليه مهام منصبه، ومثمنًا ما قدمه من عطاء في خدمة المجلس ودعم أعماله، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين حرص المجلس على انتظام سير العمل بالأمانة العامة واستمرارها في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن مواصلة المجلس أداء ولايته الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.