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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

الطقس غدًا يشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع بدء أول موجة حارة رسمية خلال صيف 2026، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من زيادة الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وأكدت الهيئة أن الطقس غدًا الإثنين 20 يوليو 2026 سيكون شديد الحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات الليل، في ظل تأثير موجة حارة تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

الطقس غدًا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المحافظات، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، ثم يتحول إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الليل.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة المحسوسة القيم المسجلة في الظل بعدة درجات.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدًا

كشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في عدد من المناطق، وجاءت على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 38 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.

وتؤكد هذه الأرقام أن الطقس غدًا سيكون من أشد أيام الصيف حرارة منذ بداية الموسم، خاصة في محافظات الصعيد.

شبورة مائية ورياح على عدة مناطق

إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، تشهد الطقس غدًا عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها:

  • تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
  • نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال فترات الليل.
  • رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

فرص لسحب منخفضة ورذاذ خفيف

أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من:

  • السواحل الشمالية.
  • الوجه البحري.
  • القاهرة الكبرى.
  • مدن القناة.

وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على استقرار الأحوال الجوية.

أول موجة حارة في صيف 2026

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس غدًا يشهد بداية أول موجة حارة رسمية خلال صيف 2026.

وأوضحت أن الموجة الحالية تُعد الأولى منذ بداية فصل الصيف، لكنها ليست الأطول، مشيرة إلى أن الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال أوائل شهر يوليو كانت تدور حول المعدلات الطبيعية، بينما تشهد البلاد الآن موجة أكثر حرارة.

وأضافت أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى مطلع الأسبوع المقبل.

الطقس غدا - القبة الحرارية

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات المهمة للتعامل مع الطقس غدًا، أبرزها:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة.
  • استخدام القبعات أو المظلات عند الخروج نهارًا.
  • تجنب بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة.
  • القيادة بحذر في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في تقليل مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

حالة الطقس و درجات الحرارة

متى تنتهي الموجة الحارة؟

بحسب توقعات الهيئة، تستمر الطقس غدًا والأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل، وسط متابعة مستمرة لأي تغيرات في الأحوال الجوية.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل يومي، لمعرفة آخر التحديثات الخاصة بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.

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