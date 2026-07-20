بعد سقوط الأرجنتين.. إبراهيم عبد الجواد: “طريقك أخضر يا عم ميسي”

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، موجهًا رسالة ساخرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

منتخب الارجنتين

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": “حق ربنا.. مبروك يا إسبانيا، ويلا يا عم ميسي على بلاد التانجو.. طريقك أخضر.”

وجاء تعليق الإعلامي عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى لقبه العالمي الثاني، بعدما توج بالبطولة لأول مرة في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

وفشل المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على لقب كأس العالم الذي أحرزه في نسخة قطر 2022، ليكتفي بالوصافة أمام المنتخب الإسباني.

وكان منتخب إسبانيا قد شق طريقه إلى النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا، والبرتغال، وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا، لينهي البطولة بالتتويج على حساب الأرجنتين.